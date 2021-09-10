中國航運榮譽董事長彭蔭剛。﹙圖／顏謙隆﹚

促轉會拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，強調將拆除先總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀。中國航運榮譽董事長彭蔭剛10日發信給促轉會主委葉虹靈，並寄送副本給總統府、文化部長李永得提出建言，「為落實轉型正義，象徵日本帝國主義威權的總統府與台北賓館也應該拆除改建。」

彭蔭剛說，看到中正紀念堂轉型方案的相關新聞感到非常遺憾，「促轉會」對一位曾經保台、建台的恩人，以如此的心態羞辱，他突然想到一句老話，「老天有眼，不知感恩者，必有惡報」。

彭蔭剛表示，現在的總統府即日本帝國主義佔領台灣最威權的所在地，應該盡速拆除，改建為「抗日戰爭3000萬死難同胞（包括台灣同胞）歷史紀念公園」。

他進一步表示，現在的台北賓館是日本帝國主義統治台灣總督官邸，應拆除後改為「台灣原住民同胞抗日帝國主義紀念公園」。

彭蔭剛說，為落實轉型正義，他以中華民國國民身份提出兩點建議，以上請同時辦理。