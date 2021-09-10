香港40歲男星陳冠希，當年剛出道時憑著一張俊俏臉蛋擄獲兩岸三地少女芳心，人氣最顛峰時更與金城武、吳彥祖、古天樂被票選為「香港四大美男」。與名模妻子秦舒培感情恩愛的他，今(10日)就在社群網站PO出一張街拍照，臉上雖然有些疲態不減他的帥氣，更有網友發現照片中有愛一幕，表示玻璃倒影反射出秦舒培的身影，但女子並非秦舒培。

陳冠希年輕時個性風流不羈，曾與張柏芝、阿嬌、楊永晴、陳文媛、MaggieQ等多位貌美如花的女星傳出緋聞，然而情場浪子後來終於遇到真愛，他2017年與名模秦舒培結婚生下一女，婚後更轉性為愛家好爸爸、好男人，還經常在社群網站PO出女兒萌照，一家三口生活幸福。

然而近年屢被網友評顏值崩壞的他，今(10日)於社群網站PO出一張街拍照，照片中的他率性坐在大片玻璃窗前，臉上略顯疲態仍難掩他的帥氣，吸引網友留言大讚「發自內心的想說一句好帥」、「還是像當年一樣帥」、「永遠的神太帥了」。

同時更有人發現陳冠希這張帥照有亮點，直呼「鏡子裡面全是愛」、「拿著手機幫忙拍照的老婆好可愛」，可惜網友真的誤會了，因為陳冠希就直接標註玻璃反射的女子並非他的老婆秦舒培，而是時尚公關好友，私下都稱呼陳冠希為兄弟。