響應九九國民體育日，台中市年度盛事「110年運動有功團體及人員表揚典禮」10日登場，共頒發「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「終身成就獎」等46組得獎者，並邀請東京奧運表現優秀的台中選手林真豪、王星皓、張筑涵、謝昀庭等人出席，感謝他們為國爭光。市長盧秀燕也特別向獲得終身成就獎的林輝雄教授致敬，感謝他對體育政策的貢獻，提升城市運動風氣。

盧市長指出，她上任後的市政目標之一即是將台中打造為「酷城市、酷運動」，市民期待近20年的台中巨蛋明年將開工，由於此次場館設計者和今年東京奧運主場館為同一個設計師，台中市在硬體設施上將盡量滿足選手訓練需求，栽培教育經費也會逐步到位，提升並優化選手激勵金，讓選手無後顧之憂。

運動局指出，此次共頒發「傑出運動選手獎」9名、「優秀運動教練獎」10名、「績優團體獎」8組、「績優個人獎」11名、「運動推手團體獎」1組、「運動推手個人獎」6名及「終身成就獎」1名，共計46組得獎者。

值得一提的是，在傑出運動選手獎項上，此次於東奧拿下女子48公斤級柔道第七名、全國運動會表現優異的女子柔道好手林真豪，及於108年全國運動會拿下金牌及110年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男撐竿跳破大會紀錄的黃湧富，雙雙獲得該獎項殊榮；在優秀運動教練獎的部分，帶領豐原商業高級中等學校，締造高中甲級排球聯賽高男組冠軍七連霸的教練葉忠桂等人獲獎。

運動局進一步說明，除了優秀選手和教練，也感謝近年來積極培育台中市籃球運動人才的福爾摩沙籃球發展協會、辦理多場賽事支持路跑運動的全統運動用品股份有限公司、以及積極推廣社區全民運動的台中市大里區體育會，並頒發績優團體獎；終身成就獎部分，也特別頒發給奉獻體育運動和行政數十餘年的林輝雄教授，感謝協助推動各項體育運動政策，讓台中體育運動風氣更蓬勃。

另外，前社團法人台中市身心障礙體育總會理事長，也是台中市議員的陳清龍也獲得績優個人獎，陳議員在擔任理事長期間籌辦多項身障活動，帶領台中在全國身障國民運動會創下歷史佳績；此外，為表揚東奧表現優秀的台中市好手，今日典禮更邀請柔道阿美族好手林真豪、游泳選手王星皓、我國史上第一位取得輕艇奧運門票的女子選手張筑涵、舉重無限量級好手謝昀庭出席，感謝他們至為精彩的表現。

今日表揚典禮出席人員，包含盧市長、運動局長李昱叡、國立台灣體育運動大學校長許光麃及前校長林華韋、台中市體育總會秘書長楊永昌、社團法人身心障礙體育總會理事長林孟令、台灣休閒運動健康發展協會理事長鄭清榮、台中市議員陳清龍、冉齡軒、劉士州及陳文政議員服務處秘書王俊毅、陳政顯議員服務處秘書劉孟欣均至會場，為獲獎人喝采。