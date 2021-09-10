強颱「璨樹」來襲，台南市災害應變中心今天傍晚5點30分三級開設，不過，台南市並未列入警戒範圍，台南市政府根據氣象局最新資料，因明天未達停止上班上課標準，宣布明天（11日）正常上班上課。

由於明天適逢中秋彈性放假的補班補課日，不少上班族、學生原本都很期待「颱風假」，晚間確定上班上課消息一出，也讓不少民眾哀嚎，部分民眾也到台南市長黃偉哲臉書留言「市長大人，放假好嗎？」、「在家防疫躲颱風最實在！」