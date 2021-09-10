未達停班停課標準 台南明天上班上課 21:082021/09/10 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市政府晚間宣布明天正常上班上課。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強颱「璨樹」來襲，台南市災害應變中心今天傍晚5點30分三級開設，不過，台南市並未列入警戒範圍，台南市政府根據氣象局最新資料，因明天未達停止上班上課標準，宣布明天（11日）正常上班上課。 由於明天適逢中秋彈性放假的補班補課日，不少上班族、學生原本都很期待「颱風假」，晚間確定上班上課消息一出，也讓不少民眾哀嚎，部分民眾也到台南市長黃偉哲臉書留言「市長大人，放假好嗎？」、「在家防疫躲颱風最實在！」 時雨量預測未達停班課標準 高雄巿明照常上班上課 馬祖全面恢復快篩 1師生確診全島停課14天 #璨樹 #颱風 #台南市 #政府 #中秋補班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Delta來勢洶洶 嘉義縣防疫再升級 增訂高中以下預防性停課措施 20:352021/09/10 生活 松山區1國中生無症狀確診 跨區就讀、課後還有4人家教班 10:032021/09/10 生活 璨樹最快下午發陸警 專家揭「颱風假機率高」縣市 12:042021/09/10 生活 康寧大學斯里蘭卡生延畢遭阻 私校工會籲教育部糾正 15:472021/09/10 生活 璨樹颱風來襲 桃園宣布明天正常上班上課 19:432021/09/10 生活 Delta爆發陳時中籲「這5種人」別去上班 網氣炸：你快下台 10:242021/09/10 政治 璨樹颱風來襲 3航線18船班今停航 12:552021/09/10 生活 獨》康寧大學斯里蘭卡學生畢不了業 校內師控學權受傷害 15:242021/09/10 生活 強颱璨樹陸警發布 氣象局曝影響最劇烈時間點 18:332021/09/10 生活 強颱璨樹來勢洶洶 台南加強防汛整備 14:532021/09/10 生活 補班如遇颱風 勞動部：中秋仍可放連假 16:312021/09/10 生活 生活熱門新聞 暴風圈離台剩200公里 全台22縣市11日停班停課完整一覽 - 生活 高端接種破70萬 單日人數「是莫德納3倍」 網揭關鍵原因 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 再升三級「台灣會有多慘」鄉民曝3行業：死一大片 - 生活 強颱璨樹來襲 一張圖秒懂各地風雨時程 北台灣強風豪雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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