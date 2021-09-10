強烈颱風璨樹來襲，中央氣象局發布陸上海上颱風警報，11日至12日對台灣風雨影響最為顯著，中央災害應變中心今（10日）晚間8時舉行第二次工作會報，由內政部長徐國勇主持，徐強調，人命第一優先，往往例行性工作會因為疏忽造成遺憾，須依SOP再次確認。

徐國勇表示，人命第一優先、其次是減少財產損失，相關單位仍須持續盤整，是否有需要加強的地方，此次颱風南迴公路首當其衝，交通部等單位要特別注意；另外易發生土石流區域可提早撤離就應盡速撤離。

此外，仍有學校明日還有舉辦課外活動，已請教育部要立即通知，以安全第一，若能取消就取消。徐特別提到，今天太魯閣工程車滑落釀成2死，這是不應該發生的事情，尤其颱風來的時候，例行的工作最容易出錯，相關部會仍須依SOP再次確認。

根據最新氣象資料顯示，颱風中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北轉北移動，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽，對台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東將構成威脅。

中央災害應變中心表示，颱風及外圍環流將於11日起影響台灣東半部及南部，11日至12日對台灣風雨影響最為顯著；要注意中部以北、東北部及各地山區有局部大雨或豪雨，東北部有局部豪雨等級以上的降雨機率。目前僅有高雄傳出1件路樹倒塌災情，未有人員傷亡。