韓國昔日人氣女團KARA隊長奎利，近年工作重心放在戲劇領域，但尚未遇到代表作，因此感情生活反倒變成焦點，她和中型企業富三代孫自浩（音譯）交往，不時透過IG放閃；6月底孫自浩傳出酒駕肇逃還監禁正妹，經紀公司才證實兩人還在交往，近日卻透露他們已分手，奎利IG近照看起來瘦了，神色也顯得憔悴。

奎利和富三代男友孫自浩交往2年左右，愛得低調但偶爾也會在社群分享兩人合照，奎利是否會嫁進豪門，一直都受到外界關注；但6月底孫自浩被爆出疑似酒駕肇事逃逸，遭警方逮捕後還發生案外案，同車還有一名正妹當場控訴孫自浩監禁她，「我叫他放我下車，卻遭到無視」。

儘管中型企業富三代男友爆出醜聞，孫自浩也堅稱「肇逃和監禁都非事實，我對於自己的失誤影響女友（奎利）感到很抱歉」，奎利經紀公司只低調表示，兩人至今仍穩定交往中；不過，事發兩個多月，奎利經紀公司突然透露，奎利和男友已分手，但沒明確指出原因和時間。

KARA昔日是人氣女團，奎利(圖右二)美艷外貌和好身材成為許多粉絲心中的女神。(圖/ 摘自IG)

奎利和富三代男友被經紀公司證實分手了。(圖/ 摘自奎利IG)

奎利恢復單身後，還是會在IG更新近況，雖然她艷麗亮眼外貌依舊，但從影片中注意到她四肢比之前瘦了一些，而且神色也略顯憔悴，讓不少粉絲很擔心她的身體和精神狀況，希望她之後的作品能看到她更好的一面。

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