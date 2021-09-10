強颱燦樹隨著時間不斷增強，夾帶強風豪雨往臺灣逼進，據了解中央氣象局已在今（10）日晨間5時30分發布海上颱風警報，預計傍晚將會發布陸上颱風警報，相關資訊也提醒明、後兩天將是影響最大的時候， 受到颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨 ，可以預期到的強大威力讓全臺各地民眾紛紛開始進行防颱準備。

為了維護駐地安全，林口分局已提前部署完成防颱措施，特別是發電機、沙包堆放與門窗固定等均已陸續完成整備。(林口分局提供)

為了維護駐地安全，林口分局已提前部署完成防颱措施，特別是發電機、沙包堆放與門窗固定等均已陸續完成整備。(林口分局提供)

本次強颱燦樹路線一再修正，根據氣象局最新預測，燦樹颱風可能會由台灣東部登陸，沿海地區將有長浪，林口警方提高警覺性，為了維護駐地安全，也已提前部署完成防颱措施，特別是發電機、沙包堆放與門窗固定等均已陸續完成整備。以往民眾常冒險至海岸邊觀浪，為此，警方也不敢大意，為有效保障民眾安全，已規劃沿海的下福、瑞平派出所，趁強風豪雨來臨前，針對海岸地區加強巡視與勸導，畢竟現值防疫期間，也不容民眾藉機群聚，杜絕防疫破口。

分局長陳忠龍表示，颱風期間，海象極不穩定，遊客應避免前往海邊進行休閒活動。對於民眾屢勸不聽者，屆時將依違反災害防救法，處以相關罰款並得連續開罰，請民眾在颱風期間，非必要避免外出，並在家進行防颱整備，才能保障自身安全。