東京大學東洋文化研究所教授松田康博今（10）日在一場視訊論壇表示，日本強調通過對話和平解決台海議題這是一貫政策，日本是根據憲法進行外交政策，擺盪幅度不大。且台灣常忘記台日沒有外交關係、但是中日有外交關係。

「台灣日本研究院」今天在政治大學舉行成立大會暨國際論壇，並以「地緣科技下的東亞外交情勢與日本研究」為題舉行研討會。

根據《中評網》10日的報導，松田康博認為，日台關係還是以經濟、文化為主的非官方關係，因此，「日本不可能協防台灣」。最近有些日本政治人物對台海議題發言，被認為是對台政策轉向，但這些問題可能代表日本對於台海的危機感強烈，未必是政策轉向。

松田康博8月23日在另一篇文章《松田康博：日本會協防台灣！真的嗎？》提到，日本目前政策中，還沒有「防衛台灣」的概念。高官失言可能是對政策不了解，或是為了引發議論，他希望華文讀者不要被日本政治人物的失言誤導。

他在該文中分析，一旦台灣「有事」，美國目前希望日本做的，是對美軍提供穩固的後方區域支援。

松田康博強調，日本防衛預算約1.36兆新台幣，南韓國防預算約1.3兆新台幣，且堅持實施徵兵制；反觀台灣國防預算約4534億元新台幣，且台灣已經廢止徵兵制。「天助自助者」，台灣今後應該做什麼，不是很明顯嗎？