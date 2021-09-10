台南市佳里警分局追查改裝車飆車案，查扣4輛車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里警分局追查改裝車飆車案，查扣4輛車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里警分局追查改裝車飆車案，查扣4輛車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

上月14日凌晨台84線接台61線往南路段有民眾競速飆車，警方前往攔檢。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

4名年輕人上月14日凌晨於台84線接台61線往南路段競速飆車，還用膠布貼住車牌，台南市佳里警分局以車輛外型連日比對該時段往來車輛，終於找到這些危險駕駛，4人坦承揪團飆車，被依公共危險罪送台南地檢署法辦。

據了解，住嘉義20多歲的林姓車主喜歡玩車、改車，上月14日於社群網站找同好至快速道路試車，併排呼嘯競速，為躲避攔查還逆向行駛，影響用路人安全，民眾受驚嚇報警，當日佳里分局即攔查到其中1名飆車車主。

佳里分局組成專案小組，經過近月過濾比對該時段附近往來車輛監視畫面，調查車籍資料，7日陸續通知4名相關人等到案說明，查扣涉案車輛4輛、假車牌、遮蔽物、手機、長尾夾等物，將4人被送辦，並持續追查其他涉案車輛。

據了解，4名競速車主都有正當職業，只是愛玩車、改車，其中還有人開國外百萬名車，4人為了飆速試車輛性能，又怕被抓，竟然用假車牌，或以膠帶貼住車牌、夾子夾紙把車牌遮住，知法犯法終於被逮。