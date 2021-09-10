國泰金控今公布獲利，自結8月稅後淨利108.8億元，累計前8月稅後淨利近1141億元，較去年同期大幅成長91％，續創歷史新高；其中，國泰人壽累計獲利再創新高，國泰證券、國泰投信單月及累計獲利均續創同期新高，在各子公司動能持續下，帶動整體獲利續攀高峰。

國泰金獲利主力為國泰人壽，國泰人壽8月稅後淨利80.6億元，累計前8月稅後淨利達944.9億元，較去年同期大幅增長124％，持續刷新歷年紀錄，反映投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績。

國泰人壽8月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為170億元及35億元，穩居業界第一。

惟市場近期擔憂Delta疫情肆虐，恐衝擊經濟增長動能，以及觀望各國貨幣政策調整時程等因素下，預測金融市場震盪幅度加大，資金充沛仍給予金融市場支撐。國壽表示，投資團隊持續關注市場動態，透過靈活操作以增進投資收益。

國壽表示，股利收入因部分國內企業股利發放時程遞延影響，8月國內外股合計股利收入約61億，預期全年股利收入落於185億~195億之間，優於去年水準。

此外，國壽亦將適時調整債券佈建節奏，以提升經常性收益。匯率方面，新台幣8月走升、相對其他亞幣偏強，使匯兌操作壓力猶存，然傳統避險工具CS(Currency Swap)避險成本持續維持低檔，NDF(Non-Delivery Forward)避險成本亦較上半年改善，使整體避險成本仍符合目標水準。

面對未來不確定性，國壽擁有足夠的財務韌性，面對市場波動並維持投資彈性，投資團隊將持續密切掌握市場動向，搭配嚴謹的風險管控，積極掌握潛在獲利機會，致力創造亮眼績效。