在阻斷滴滴出行赴美IPO之後，已有多家陸企暫緩到美國首次發行股票的計劃。據外媒報導，隨著中國官方持續加強對網路企業的監管力度，大陸最大音訊平台喜馬拉雅公司傳出中國官介入後，已正式撤銷赴美上市計畫，擬改赴香港上市。

《德國之聲》報導，喜馬拉雅於2012年創建，是中國大陸最知名的播客（Podcast）平台之一。大陸財經媒體稱之為「耳朵經濟的第一股」，在過去8年內，已經從最初的音訊分享平台，發展到智慧音箱、車載等多個應用領域，截至今年第1季，月均活躍用戶達2.5億。

報導說，今年4月喜馬拉雅獲得網路巨頭騰訊公司支持，對外宣佈該公司已提交赴美IPO的申請。市場當時估計，喜馬拉雅集資規模約在5億至10億美元間。

《路透》指出，喜馬拉雅IPO計畫公佈一個月後，中國當局開始向喜馬拉雅施壓，要求它撤銷在美上市計畫，擬改為在港股掛牌交易。這顯示了中國當局正進一步加強政府對民間媒體和互聯網公司的監管，涉及到的產業領域亦相當廣泛。

除了喜馬拉雅之外，由阿里健康投資的醫療資料公司零氪科技也在7月擱置了在美IPO的計畫。美媒報導說，該公司也正考慮要改在香港上市。

《華爾街日報》日前報導，中國政府計畫擬定法規，凡是握有構成潛在安全風險的資料的中國網路公司，將禁止在海外上市。截至目前已有多家中國網路企業暫緩或取消赴美上市計畫。

此外，美國證券管理委員會（SEC）也開始對想在紐約上市交易的中國企業發佈新的訊息揭露規定（disclosure requirements），讓投資人更加清楚投資中國企業的相關風險。