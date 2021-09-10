富邦金控今公布獲利，8月自結稅後淨利161億元，累計前8月稅前淨利突破1400億元大關、稅後淨利達1223億元，較去年同期大幅成長91％，每股盈餘(EPS)達11.69元，續居金控每股獲利王寶座。

富邦金控前8月稅後淨利、每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄，單8月自結稅後淨利亦創下歷年同期新高，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前8月獲利皆再創下歷史新高；富邦金控8月底淨值約8620億元，普通股每股淨值達76.97元，皆再創下歷史新高。

富邦人壽2021年8月稅後淨利為117.21億元，較去年同期成長18％，累計前8月稅後淨利899.25億元，較去年同期成長109％；8月大盤震盪劇烈指數終以小漲作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，亦因除息旺季帶動股息收入貢獻。

此外，受惠於境內經常性避險成本(CS)持續維持低檔(20bp以下)，緩衝單月台幣升值之匯兌影響，累積前8月匯兌損益與避險成本，仍持續優於去年同期。

國內因本土疫情延燒，5月升級為三級警戒，富邦人壽堅守客戶服務的持續性，攜手台灣微軟透過Microsoft Teams打造視訊保VIP平台(Video Insurance Platform)，致力提供不受距離遠近限制、又能保障保戶人生安全的服務，積極協助第一線員工於後疫情期間為客戶迅速完成投保作業，提供客戶一條龍式即時又安全的金融服務。

此外，富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中韓國子公司累計前8月初年度保費及總保費各323億元及421億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。