美國「有線電視新聞網」（CNN）10日報導，現任美國總統、當時還是參議員的拜登，在911恐攻發生時人在通勤列車上，是從和妻子吉兒（Jill Biden）的電話中得知事件發生，並在下車後立即尋求對外發聲，安撫全國上下驚慌的民眾。

根據報導，在2001年9月11日上午，當時擔任聯邦參議院外交委員會（Committee on Foreign Relations）主席的拜登，正搭乘8時35分自老家德拉瓦州威明頓市（Wilmington）開往華盛頓特區的列車，準備到國會大廈辦公。

拜登在與妻子吉兒的電話中得知911恐攻的發生。吉兒當時在電話中震驚到語無倫次，不斷重複「喔天啊、喔天啊、喔天啊」，拜登問：「吉兒，怎麼了？」吉兒則回答：「另一架飛機……另一座塔。」

當美國航空11號班機於上午8時46分撞入世貿中心北塔時，許多民眾和媒體都認為這只是一場意外，在聯合航空175號班機在9時03分撞向南塔後，才讓所有人驚覺這不是巧合。

拜登仍繼續前往國會大廈，但被警察擋在門外，因為當地所有單位都正在疏散，以避免於後續攻擊中出現傷亡。拜登認為須向大眾展示美國政府仍在運作，因此立即接受「美國廣播公司」（ABC）的現場採訪，呼籲公眾「保持冷靜和鎮定」，並稱須向恐怖分子證明他們並未獲得勝利。

在看到拜登的現場採訪後，時任美國總統小布希從空軍一號上致電拜登，並對他表示感謝。拜登建議小布希返回華盛頓特區，讓民眾看見總統仍堅守崗位。小布希最後於傍晚返抵白宮，並在總統辦公室內向全國發表演說。