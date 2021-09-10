最新預報指出，颱風將沿台灣東部近海北上，東半部、恆春半島嚴防致災性狂風暴雨，北台灣也有強風豪雨出現。(摘自天氣風險臉書)

強颱璨樹步步進逼，最新預報指出，颱風將沿台灣東部近海北上，暴風圈約在週六（11日）中午前後，觸碰恆春半島，在北上過程中，暴風圈會逐漸壟罩全台灣。「天氣風險Weather Risk」整理全台風雨時程表，東半部、恆春半島嚴防致災性狂風暴雨，北台灣也有強風豪雨出現。

根據中央氣象局晚間最新一報，強烈颱風璨樹20時30分位置在鵝鑾鼻的南南東方約410公里海面上，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒58公尺以時速15公里朝北北西往台灣逼近。預測路徑有再往東偏移趨勢，颱風中心點不會觸陸，但暴風圈將壟罩全台灣。「天氣風險」分析，蘭嶼、綠島將首當其衝，東半部、恆春半島，及北台灣縣市都要做好強風豪雨來襲的準備。

最新颱風預測路徑有再往東偏移趨勢，颱風中心點不會觸陸，但暴風圈將壟罩全台灣。(氣象局提供)

【花東及恆春半島】

週六凌晨起，受到颱風外圍環流影響，開始有間歇風雨出現，中午後風雨將明顯增強，由於相當靠近颱風中心，一直到週日上半天都會是狂風暴雨的情況，直到週日下半天颱風更為北上之後，風雨才會大幅趨緩。

【北北基宜桃竹苗】

北台灣的風雨感受約要等到週日上半天，颱風抵達花蓮近海時，才會明顯感受到風雨增強，中部以北、東北部地區會出現強風豪雨的情形，風雨將持續到週一凌晨才會趨緩。另外，在週六白天受到較強東南風過山沉降影響，北市及桃竹地區有發生36℃以上高溫機會。

【中彰投雲嘉南高屏】

由於週六受到中央山脈屏障，受颱風影響較小，中南部地區雨勢要等到週日上半天之後，才會出現較明顯的強風驟雨，山區要留意有較大規模的降雨發生。週一颱風逐漸遠離後，隨著環境轉為吹西南風，迎風面將持續有陣雨發生，其中嘉義以南的雨勢會較為明顯。

【澎湖、金門及馬祖】

西半部離島，將隨著颱風北上風雨增加，週日澎湖將有間歇性強風驟雨，週日晚上至週一清晨，馬祖才會出現較明顯的間歇風雨，金門距離颱風較遠，所受影響最小，但須留意強陣風，週六受沉降作用影響，有機率出現36℃以上極端高溫。