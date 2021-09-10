強烈颱風「璨樹」襲台，超商萊爾富除加強全台門市防颱宣導作業，也滿足民眾採買防颱商品需求，提高1至2成商品備貨量，同時祭出優惠；位在新北市二重疏洪道旁、重新橋下市集的萊爾富三重美堤店，因位處行水區內，每次發布颱風或防洪警戒就得先行拆解，已於今天（10日）下午15時打包、撤離。

萊爾富提高1至2成商品備貨量，同時祭出優惠。（萊爾富提供）

為了讓民眾精省荷包安心買，平安防颱不缺糧，萊爾富即日起至9月12日，北海道風味家庭號吐司原價50元、特價39元。10月5日前指定水和指定休閒零嘴享第2件6折；維力炸醬麵重量碗單件35元、2件60元。