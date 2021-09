911恐怖攻擊事件即將迎來20週年,3個組織發布聯合報告顯示,自從美國展開所謂「反恐戰爭」,美國國防部等政府機構和亞馬遜、微軟等科技巨頭簽訂的合約,讓它們大發利市。

根據9日發布的「科技巨頭販賣戰爭」(Big Tech Sells War)報告,從2004年起,亞馬遜(Amazon)、臉書(Facebook)、谷歌(Google)、微軟(Microsoft)與推特(Twitter)等科技巨頭簽訂的政府合約呈現爆發式成長。

報告指出,這些公司簽訂的政府合約「主要都是與反恐戰爭有關的機構」。「從2004年到今天,聯邦政府向這些科技巨頭購買了許多服務,尤其是五角大廈和國土安全部。」

從2001年起,由於國防產業朝數位化發展,美國軍方與情報機構對雲端運算與GPS軟體的需求劇增。

倡議團體種族與經濟行動中心(Action Center on Race and the Economy ACRE)、LittleSis和MPower Change發布的聯合報告顯示,從2004年起,光是美國國防部和科技巨頭簽訂的合約價值就高達438億美元(約新台幣1.2兆元)。

報告稱,對科技公司花費最鉅額的前5名政府機構,有4個以外交政策為核心,或直接與全球反恐戰爭有關。

報告指出,亞馬遜和微軟近幾年尤其領先其他科技公司,當中亞馬遜在2019年的聯邦與轉包合約數,幾乎是2015年的5倍,微軟則更多,高達8倍。

報告表示,微軟在前美國總統川普執政期間,國防合約數目飛躍成長,在2016年到2018年期間增為6倍。

而在近幾年,與「傳統」軍事與國防承包商雷神公司(Raytheon)和諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman)等簽署的合約反而減少。

法新社聯繫5大科技巨頭要求置評,尚未獲得回應。(譯者:戴雅真/核稿:劉學源)1100910