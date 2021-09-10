美國總統拜登於當地時間周四(9日)晚間致電大陸國家主席習近平，為陸美領導人7個月以來首度直接交流，拜登在通話直指大陸至今仍不願與美國官員交涉表示失望，美國周五盤前公布 8 月生產者物價指數 (PPI)，最終需求、核心與雙核心PPI均月增、年增超乎市場預期，美股3大期指盤前走揚。美股周五開盤上漲70.21點、以34949.59點開出。

截至台灣時間10日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲163.22點或0.47%、暫報35042.60點；標普500指數上漲20.10 點或0.45%、暫報4513.38點；那斯達克指數上漲88.41點或0.58%、暫報15336.66點；費城半導體指數上漲56.85點或1.68%、暫報3447.69點。

5大科技巨頭股價齊揚，特斯拉股價上漲0.37%、暫報757.66美元；台積電ADR股價漲1.06%、暫報123.98美元；聯電ADR股價漲2.31%、暫報12.42美元。

美國8月PPI月增0.7%、年增8.3%，年增創2010年11月以來最大，排除食品、能源等高波動因素，核心 PPI 月增 0.6%、年增 6.7%，雙雙高於市場預期，核心 PPI 月增 0.6%、年增 6.7%，均高於市場預期，顯示供應鏈緊繃與勞動力市場仍維持高檔，推動通膨上升。

針對拜登、習近平通話，美方透露雙方在關鍵政策存在巨大分歧，但是陸方透露消息則是指出，雙方保持溝通管道暢通，並持續關注陸美緊繃關係是否有機會舒緩。