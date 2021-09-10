Delta變種病毒肆虐全球超過上百個國家，「突破性感染」病例持續出現，讓越來越多國家考慮施打第三劑加強針。然而這或許將造成疫苗分配更為不均，AZ（阿斯特捷利康）的兩位疫苗研發者不約而同認為並非所有人都須施打第三劑，期待疫苗分配情況能夠更為平均。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，英國藥物暨保健產品管理局（MHRA）已經批准，將輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗以及AZ疫苗作為第三劑加強針。英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）則是在7月頒布臨時建議，指出有超過3000萬的民眾都應接種第三劑、超過50歲以上的人成人都應接種第三劑(英國人口超過6800萬人)。

不過這並非JCVI的最終指引，JVCI先前曾指出，應該給免疫系統嚴重脆弱者施打第三劑，此族群約有50萬人。而目前尚未決定是否要讓更廣泛的族群接種第三劑。英國衛生大臣Sajid Javid表示，他正在等候JCVI的最終建議，他有信心地認為加強針的施打計畫應會在9月底開始實施。

針對英國有意追隨以色列、美國施打第三劑的計畫，身為疫苗學家，同時也是AZ疫苗研發者之一的Dame Sarah Gilbert在接受《英國電訊報》（The Telegraph）採訪時表示，他認為並非所有人都應施打第三劑，並且認為英國應該要向疫苗嚴重缺乏的國家提供疫苗。

Dame Sarah Gilbert: UK Covid booster jabs unnecessary for all https://t.co/QexarIfUSF — The Guardian (@guardian) September 10 2021

Dame Sarah Gilbert受訪時指出：「他們需要考量每一種狀況，免疫功能低下的人和老年人需要施打第三劑疫苗，但我不認為每個人都需要，因為大多數人在接種疫苗後的抗體反應都良好。」因此他表示英國需要將多餘的疫苗提供給世界上其他需要疫苗的國家，他認為「英國必須要在此方面做得更好，且第一劑苗的效果最為顯著。」

💉 EXCLUSIVE: A mass booster programme is unnecessary because immunity to Covid from two vaccine doses is “lasting well” in the majority of people Dame Sarah Gilbert has said https://t.co/imuA69OGzq — The Telegraph (@Telegraph) September 10 2021

同為AZ疫苗研發者，也就是牛津疫苗小組（Oxford Vaccine Group）主任Andrew Pollard對於Dame Sarah Gilber的看法表示認同。他在接受《BBC廣播4台》（BBC Radio 4）採訪時表示：英國有更多「道德上的義務」來協助其他國家。因為全球各地的疫情持續延燒，讓許多國的衛生系統面臨巨大的壓力。

他也回應JCVI準備針對英國第三劑施打計畫給出最終建議提出看法。他表示儘管接種疫苗後人們的免疫反應水平有所下降，但以英國來說仍舊對新冠肺炎有很高的保護水平。而他建議JCVI在給出誰需要施打第三劑的最終建議時，應該將那些族群最為弱勢，且極有可能在感染後引發重症住院等條件納入考慮。

"There is a fire raging around the world"



Director of the Oxford Vaccine Group Professor Sir Andrew Pollard tells @MishalHusain the priority now should be delivering vaccines to the rest of the world."#R4Todayhttps://t.co/z7VRugXEuC pic.twitter.com/CzMsLcqnIP — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) September 10 2021

當前英國已採購7款疫苗，共計5.4億劑。而批准使用的疫苗品牌包含輝瑞/BNT、AZ、嬌生以及莫德納(Moderna)疫苗。英國先前承諾將在2022年中以前向較為貧窮的國家捐贈1億劑剩餘的疫苗。

根據Worldometer網站統計，當前英國累積確診病例數達到7132072例，死亡病例數有133841例；而根據Our world in data網站統計，英國當地接種第一劑疫苗比例來到68.08%、已完整接種兩劑的比例則是6.8%，劑次人口比來到70.88%，在全球來說疫苗接種率算是名列前茅的國家。