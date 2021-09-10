太陽系之中，考量到天氣、行星地表的條件，火星為目前已知星球中唯一的宜居行星，但事實上，人類迄今從未踏上火星，僅幾架探測器成功登陸火星，科學家指出，其中仍有許障礙需要克服，除了技術、人體以外，火星上強烈的沙塵暴也是阻礙人類登陸的一大考驗。

美國《天文學》雜誌報導，NASA解釋，這些障礙主要分成：如何抵達、如何登陸、如何生存、以及最終的如何離開。

首先是距離問題，火星最近的著陸點距離地球約5500萬公里，然而由於地球和火星是以不同的距離和速度圍繞著太陽運轉，這代表去程、回程所需時間帶有很大的不確定性，「尤其我們不僅想要快點抵達，還想盡快返回」。

撇除技術以外，宇航員對於如何對應孤獨感，以及和地球有高度落差的低重力環境，回到地球後的應對，都是一大難題，長時間在一個窄小的空間內，與外界幾近斷聯的情況下，人類會有什麼反應，都是需要考量到的。

最後則是登陸後所面臨的危險，NASA正在研發一種裝備，名為超音速充氣減速器，在穿透大氣層時，減緩著陸的速度，緩衝降落至地面時所帶來的強大推力；而在著陸之後，火星上擁有著強烈的沙塵暴，而沙塵為宇航員主要的刺激物，因為沙塵會摩擦宇航員的衣服，甚至到眼睛內，當地沙塵暴可能非常嚴重，儘管研究員對火星沙塵暴有一定的了解，但仍無法保證是否有比他們所觀察的還要劇烈的沙塵暴。

除了為宇航員和設備外，沙塵暴還會掩蓋陽光，導致倚靠太陽運作的設備無法工作， 「我們必須先發射那些設備，並檢查一段時間，才能讓宇航員前往火星」。