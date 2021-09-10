專業設備實驗室提供產學研究量能基礎，產學合作在全球大學排名第403名。（明志科大提供）

明志科大透過設計思考課程讓不同科系學生針對問題進行討論，再由老師進行可行方案檢討，提升學生解決問題的能力。（明志科大提供）

2022英國泰晤士(THE)最新公布的世界大學各項排名中，台灣在本次共有40所學校入榜，而明志科技大學今年首次參加即榮登全國私立科大榜首，成績超越許多國立大學，並以產學合作與研究實力兩項進入全球前1000大，其中，產學合作表現亮眼，排名全球403名，研究實力則排名全球786名。

明志科大校長劉祖華說，明志科大為學生5000人以下、教師195人的學校，在研究能力能排進全球前1000大，代表明志科大學術研究根底厚實，也是師生們共同努力所展現的成果，並以發表高排名、高引用率期刊論文為目標。

劉祖華表示，該校在董事會全力支持及全體教職員的努力下，以「健康生技」、「醫療照護」、「綠能科技」、「電漿科技」與「設計創新」等五大領域為主題，陸續成立「生化工程技術」、「電漿與薄膜科技」、「中草藥萃取與純化」、「綠色能源電池」、「有機電子」、「可靠度工程」、「智慧醫療」、「人工智慧暨資料科學」、「環境永續與人類健康」、「智慧載具」等10個特色研究中心，打造永續支持研究的環境。

師生透過爭取科技部、教育部國家型與整合型研究計畫，並積極承接政府委辦及民間企業產學合作計畫，累積研究能量，增進學術研究與產業技術連結，創造研發效益，因此在產學合作和研究實力兩項能進入全球前1000大學校。