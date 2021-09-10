嘻哈天團「頑童MJ116」成員瘦子（E.SO）不只有音樂才華，更因高大帥氣的外貌，被外界喻為「行走的費洛蒙」，單飛出專輯甚至一舉入圍金曲獎最佳男歌手，人氣和實力兼具；近日許多藝人分享打疫苗的狀況，瘦子也在所屬經紀公司本色音樂IG一臉憔悴吐自身慘況，更發高燒倒39.7度，相當嚴重。

8日本色音樂IG發布一段影片，瘦子穿得休閒一臉憔悴的分享自己去接種疫苗，雖然他沒明確指出打哪種疫苗，但從字句中「江湖傳聞聽說好像越年輕反應越大」，網路盛傳AZ疫苗越年輕的副作用越大，推敲他應該是接種AZ；而瘦子在影片中被問到身體有何狀況，他馬上說自己發燒燒到39.7度C，差點破40度C。

瘦子打完疫苗發高燒。(圖/ 摘自本色音樂IG)

瘦子也說這次打疫苗根本獲得一份副作用全餐，除了發高燒外，身體還一直忽冷忽熱，甚至全身不斷發抖，抖到完全不能拿東西跟站起來，自嘲「已經失去自我控制能力」；從他無奈吐露的各種慘況，看出副作用真的很嚴重。

網友也紛紛在底下留言，「跟我一樣在搖滾區」、「唉，證明他是年輕人的身體，上一點年紀的通常很無感」、「超痛苦，我的天」、「瘦子瘦了」、「跟瘦子一樣狂抖」、「疫苗認證的年輕人」、「年輕人終究是年輕人」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。