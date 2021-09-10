民進黨發言人顏若芳表示，國民黨主席候選人朱立倫日跟風張亞中，以炒作造謠蔡英文總統論文作為個人選舉造勢，口不擇言，飢不擇食，連基本辨識能力都捨棄。

顏若芳說，朱立倫無視英國倫敦政經學院（LSE）官網上公開正式說明總統取得博士學歷的聲明，而跟隨少數極端側翼炒作此議題，顯然在國民黨政見辯論會後，選情日漸緊迫。

她表示，朱立倫為了個人選舉博取選票的支持，也跟著口不擇言，飢不擇食，連基本辨識能力都捨棄，只圖迎合側翼極端訴求，民進黨對此表示譴責並深表遺憾。