日本陸上自衛隊9日宣佈，將從9月15日起至11月下旬為止，在日本全國各地舉行陸上自衛隊全體部隊參與的「陸上自衛隊演習」，參演兵力規模將達到約10萬人，預計出動約2萬輛地面車輛及120架軍機。這是自1993年以來首次舉行如此大規模的演習。此次演習是設想「西南諸島」可能發生的戰事而舉行，意即針對中國近幾年來在沖繩、宮古及靠近台灣方向島嶼的海空軍活動的用意明顯。

日媒《產經新聞》報導說，日本陸上自衛隊表示，演習重視行動的準備階段，部隊出動前的食物準備、隊員與武器裝備的運輸、醫療、通信等都將成為訓練項目。海上自衛隊和駐日美軍的艦艇、航空自衛隊的軍機也將參加此次演習，以幫助運輸裝備和物資。還會充分利用民間的卡車、輪渡、鐵路。

陸上自衛隊表示，演習過程中，日本全國的參演部隊預定將有3個師與旅朝九州的演習場轉移。為防止長途轉移的隊員感染新冠病毒，將實施核酸檢測和瞭解其行動軌跡。

日媒指出，這次以全國所有部隊為對象的大規模軍演，是28年來規模最大的一次演習。日本上次全國規模演習是1993年。

日本南部的霧島演習場、福山演習場、國分駐屯地與蝦野駐屯地等處，預定9月下旬將有香川縣的第14旅團約3100人、800部各式車輛進駐。第14旅團並將在九州與北海道和東北的師團進行陸路與海路的機動部署訓練。