新冠疫情干擾，愈來愈多年輕人善用直播、經營社群互動，另闢新商機；在台成立6年的17LIVE今舉辦線上國際記者會，集團全球CEO小野裕史正式宣布全球品牌重塑 ，過去17LIVE因地域而異的品牌名稱，品牌重塑後公司名稱和APP將統一更名為17LIVE（英文one seven live），全面強化17LIVE全球化品牌形象。

而嶄新公開的品牌Logo，數字1和7代表著「在17LIVE，可以跨越時空、更能直通全世界，讓人們在同片天空下，透過直播一起跨越七大洲，紀錄每個生活片段，共同珍藏稍縱即逝的時光。」紅色象徵「活力和樂趣」，更呈現”ON AIR”的意象，白色則強調直播無計劃、無腳本的「真實感」。

在疫情衝擊下，17LIVE全球會員人數正式突破5000萬人；17LIVE重申，將深耕台灣市場，打造新世代社群互動模式、優化音樂內容 ；此外，看準東南亞的人口紅利，正式進軍馬來西亞、新加坡以及菲律賓市場，17LIVE表示，疫情衝擊下，經濟生計受到衝擊，有利線上直播產業替大眾另闢新商機。

東南亞多元族群造就豐富的文化底蘊，人口紅利更促使網路社群平台使用活躍，看準當地直播產業龐大成長商機與發展潛力，17LIVE今年8月正式進軍馬來西亞，市場跳躍性成長，新註冊用戶增長四倍，LIVER人數成長兩倍，今再加碼宣布，進軍新加坡與菲律賓市場。

17LIVE觀察，近期因新冠疫情嚴重衝擊東南亞，不但影響許多實體活動進行、也造成經濟與生計的挑戰。透過直播即時分享的優勢，期望以線上直播模式為當地創作者、表演者和一般大眾另闢新商機，更帶來新的生活撫慰。

此外，17LIVE旗下的語音直播平台「Wave」，在今年5月進入印尼後，用戶迅速成長，17LIVE台灣暨東南亞區CEO練建麟表示， 17LIVE和 Wave在東南亞跨出成功的第一步，未來勢必將帶動更多商機與合作，目標在3年內成為當地直播串流娛樂平台的領導品牌。