大樂透今晚開獎，頭獎又再度槓龜，台灣彩券表示，大樂透連4槓，下期銷售金額預估1.7億元，頭獎累積金額預估為上看1.5億元。

中秋節大樂透加碼已經開始了!台彩根據晚間派彩結果表示，本期加碼的168組、100萬獎項，總計開出17組，總中獎注數為17注，換言之，全部皆為單注中獎，每注可得100萬元彩金。

台彩表示，大樂透中秋加碼活動截至本期為止，累積開出加碼獎項組數為27組，距離168組上限還有很多組百萬大獎還沒開，將於9月14日繼續加開加碼。