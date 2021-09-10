廖子妤在《梅艷芳》中飾演梅艷芳胞姊梅愛芳。（索尼影業提供）

巨星傳記電影《梅艷芳》10日釋出最新3款海報，分別代表了百變舞台女王梅艷芳生命中3位最重要的人物，胞姊梅愛芳、恩師劉培基Eddie和哥哥張國榮將會在電影中先後登場，他們不僅陪伴支持著梅艷芳，也見證了梅艷芳一路從歌廳到紅館成為一位亞洲巨星。片中除了有新人王丹妮飾演梅艷芳和古天樂飾演Eddie，導演梁樂民亦在芸芸試鏡的演員中，找到《骨妹》廖子妤扮演梅愛芳和《幻愛》劉俊謙扮演張國榮這兩個重要角色。

劇組在開拍前，同時安排3人到梅艷芳靈前拜祭，導演梁樂民表示：「選中王丹妮後，我就跟製片部同事說，一定要帶王丹妮去拜祭梅姐。我們要告訴梅姐，我們即將要開拍她的傳記電影，而我們挑選了王丹妮。這是對梅姐的一份尊重。」

至於被選中飾演張國榮的劉俊謙，試鏡經歷他依然記憶猶新：「我記得第一次試鏡時並不知道自己會飾演張國榮，當時表現很差，早已打消了獲選的念頭。直至2016年12月，梁樂民導演再次找我參與試鏡，告訴我試鏡要演一場戲和唱一首歌。我決定要做足準備功夫，選了了一首歌配合一些舞步動作。我更拿出了小小法寶，跟朋友爸爸借了件80年代的牛仔外套，把頭髮中間分界，務求讓導演看見我的用心。」最後選上也讓他感到不可思議。