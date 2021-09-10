65歲資深藝人澎恰恰去年因投資電影失利，欠下高達2.4億巨債宣布破產，昨(9日)更驚傳他留下訊息「今晚是我人生的最後一晚」向友人告別，所幸是虛驚一場，澎恰恰亦強調自己絕不會為了不還債輕生。澎恰恰被龐大債務逼到快走投無路，讓「直播天王」連千毅看了於心不忍，稍早更在直播中伸出橄欖枝，開出誘人薪資希望澎恰恰能考慮合作直播。

連千毅稍早開直播，透露很多網友問他能不能幫忙澎恰恰度過難關，表示若澎恰恰時間方便，自己很樂意能幫忙他，「來我這邊就是固定排場次的直播，固定班底，那包月包場，給他一個比較不錯的待遇，那也是一個蠻高的薪資。上次有跟他（澎恰恰）溝通過了，我還請他再想一下。」

連千毅表示澎恰恰鬧失聯的消息，讓很多社會上的朋友都蠻擔心他的處境，也想跟澎恰恰說，只要社會上的朋友能幫的上忙，可以相挺的大家都會盡力相挺，「說句實在話，看到你這樣縱橫演藝圈30多年，是個綜藝泰斗，遇到這點小小的波折，我覺得你要比它撐過去，有什麼需要的我們可以幫忙盡量幫忙。」

澎恰恰日前驚傳欠債失聯，令親友相當擔心，深怕他會做出不好的事。對此，曾與澎恰恰合作過的連千毅，今(10日)下午也在臉書PO出與澎恰恰合照，透露前一段時間就跟澎恰恰提過，可以考慮來他這直播，給的金額不是少數，可以給他包月包場，就看澎恰恰怎麼想，「也祝福澎哥，一切順利，有貴人相助。」