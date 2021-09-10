對於張鈞甯事件風波，蔡英文總統8日表示，因為言論不合自己的意思就封殺、剝奪工作權，是對個人權利的侵害。對此，王又正怒稱，「妳怎麼敢講？」

藝人張鈞甯因過去碩士論文題目中的「我國」兩字，遭大陸網友抨擊貼標籤「台獨」。身兼民進黨主席蔡英文總統8日在民進黨中常會中聲援表示，因為言論不合自己的意思就封殺、剝奪工作權，這不僅是對個人權利的侵害，也更凸顯了兩岸在民主和威權兩種價值上的差異，這對兩岸交流不會帶來什麼正面的意義。

民進黨發言人顏若芳轉述，蔡總統指出，這幾天，她也注意到，有在對岸發展的台灣的藝人，因為多年前用了「我國」兩個字，就遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺。

總統說，這些事聽在台灣人耳裡，大家都覺得不可思議，也無法接受。台灣是民主自由的社會，支持哪一個政黨、哪一些議題、要去哪裡發展，都是人民的選擇自由，也都應該被尊重。

針對蔡英文總統所說，「因為言論不合自己的意思就封殺、剝奪工作權」，王又正10日在中天電視政論節目《正常發揮》中怒稱，「妳有資格跟中天這麼多的員工講這幾句話嗎？妳怎麼敢講？妳沒有資格在我面前講言論自由！」