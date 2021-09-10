統一獅隊與樂天桃猿3連戰最終戰推出胡智為先發，但他在第3局碰上亂流，最終僅投2.2局失4分退場，獅隊終場以5比7吞敗，胡智為吞下本季第2敗，猿隊中斷近期3連敗，與獅隊的勝場差縮小至1場。

胡智為上一場面對味全龍先發5局被敲8安、失4分，吞下生涯首敗，今天先發面對猿隊，前2局雖有被敲安但都沒有失分，但3局1出局後出現亂流，接連保送林立、馬傑森、廖健富，再被陳俊秀敲出二壘安打失掉2分。

但胡智為狀況仍未回穩，又對朱育賢投出觸身球保送，雖然三振邱丹抓到第2個出局數，梁家榮再補上中外野安打，也將胡智為打退場，猿隊單局攻下4分逆轉。

遭逆轉的獅隊雖然在7局靠著蘇智傑2分炮追到5比6，但8局猿隊在用3支安打換回1分保險分，最終獅隊就以2分差吞敗，中止2連勝。

猿隊先發投手歐飛登在面臨「畢業考」後狀況回穩，今天繳出6局被敲6安、失3分的優質先發，奪下本季第6勝且是近期3連勝。