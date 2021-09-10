當體重減至相當於之前的一半時，身上大量的贅皮為賈斯汀的生活造成許多不便。（TLC提供）

節目《沉重人生》14年來記錄了112位體重超過600磅（約272公斤）的人士如何透過減重手術踏上改變他們人生的旅程。他們減下的體重合計超過1萬432公斤，然而成功維持的機率卻不到5％，若想爭取理想中的人生，就必須不斷與誘惑對抗。

TLC旅遊生活頻道在《沉重人生現況追蹤》節目中，記錄了曾參與節目減重的兩位主角馬雅與賈斯汀後續的旅程，包括在完成減重手術之後，他們能否展開全新生活、用身心擁抱睽違已久的自由，或是在心魔的糾纏下重蹈覆轍，再次走回被體重困住的人生泥淖中。

其中，生活全繞著食物打轉的馬雅，對於男友與家人有著強烈的依賴感，這讓她始終學不會為自己的健康狀況負起責任，在離開波特蘭前往德州參加納查拉登醫師的減重計畫後，因為搬家與這輩子首次獨自生活的壓力而遲遲無法達成醫師為她設定的減重目標，在男友離她而去後甚至因暴飲暴食而出現了復胖的情形。

儘管參加了心理治療，馬雅仍無法克制進食的衝動，使得進步的幅度難獲進展，學會獨立自主成為她減重時必須面對的重要課題。儘管馬雅的體重始終未能達到醫師期望的數字，但由於她告訴醫師自己確實朝著正確的方向努力、堅持不放棄，終於獲准進行袖狀胃切除手術，以幫助她繼續大幅度減重。

馬雅在家人的陪伴與照顧下逐漸康復，但在家人回鄉、手術經過1個多月之後，她的減重成效仍然不如預期，不僅無法妥善控管飲食，還自行中斷了心理治療。她認為自己犧牲了大部分的人生就只為了減重，在參加減重計畫1年7個月後，決定在未獲納查拉登醫師同意的情況下搬回家鄉。她相信，同住的家人會成為支持自己的原動力，並且替她扛起一部份繼續減重的責任。

另一位賈斯汀則曾重達318公斤，過去深陷於連呼吸都覺得困難的恐慌裡，向醫師求助之後，他持續進行飲食控制與運動，在2個月內便獲准進行減重手術。母親的吝於陪伴，是造成賈斯汀病態飲食衝動的核心問題，透過心理治療，他逐漸建立自我價值感，成功在1年內減去近140公斤，除了生活品質獲得大幅的改善，也克服了焦慮症與特定場所畏懼症，更受邀成為減重研討會講者，分享自己成功的歷程。

在這場歷程中，賈斯汀學到最重要的一課是，手術只是一個工具，若想得償所願，要付出的努力遠超過一場手術。而後醫師為賈斯汀進行皮膚切除術，切除了包括前、後腹部以及胸部周圍一小部分的鬆垮組織，總重多達9.8公斤。去除這些嚴重影響賈斯汀活動與社交的多餘皮膚之後，等於宣告了他身上的所有障礙就此消失，就此脫胎換骨，破繭而出。減重成功使賈斯汀得以找到新的興趣與熱情，讓他發現，自己或許也值得擁有豐富精彩的人生，盡情享受生活。

《沉重人生現況追蹤》將於9月20日星期一晚間10點在TLC旅遊生活頻道播出，觀眾可以跟著馬雅與賈斯汀的減重之旅，看看他們如何與自己的內心對抗，重新奪回被食物剝奪的自由。