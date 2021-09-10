受惠於蘋果即將舉行秋季發表會產品拉貨，全球晶圓代工龍頭台積電8月合併營收1374.27億元，較去年同期成長11.8％，為單月營收歷史次高及歷年同期新高，法人預期台積電第三季接單滿載，第三季表現有望達財測高標。若以台積電先前給出數據來看，9月營收必須達到1454億元之上，不單可以刷新單月營收次高，甚至有機會挑戰6月創下的單月新高紀錄。

台積電股價從8月20日收盤552元後，並隨著台積電先前調漲報價消息傳出，美系外資將台積電目標價調高至1014元，股價觸底反彈至近期最高631元，大漲超過14%，台積電周五(10日)收漲 3元或0.48%、報在622元。

台積電7月營收表現受到客戶新舊產品交接期影響，合併營收達1245.58 億元，月減16.1%、年增17.5%，累計前7月營收8591.13 億元，年增 18.1%。台積電當時預期，4大產品智慧型手機、高效能運算(HPC)、物聯網(IoT)以及車用電子等技術平台，第三季營運先蹲後跳，營收將逐月成長。

如今台積電8月營收的確成長，台積電第三季財測單季營收將落在146億美元到149億美元，若以新台幣兌美元匯價27.9元計算，落在4073.4億元至4157.1億元，相較第二季營收3721.5億元，季增9.5%至11.7%，台積電第三季營收有望創歷年同期新高，台積電財測第三季毛利率目標49.5%到51.5%，營業利益率目標38.5%到40.5%。

若依照目前合計2619.85億元來看，推估9月營收最低也要1454億元之上，推估月增5.8%，有機會再創單季營收歷史次高，以及挑戰6月所創單月新高營收。

研調機構IC Insights最新研究報告指出，台積電下半年業績將逐季攀高，全年營收將成長24%。IC Insights指出，台積電在5/7奈米先進製程需求強勁驅動下，第3季營收可望季增11%，預期第4季營收再成長4%，整體下半年營收將較上半年成長14%，今年總營收將成長24%。