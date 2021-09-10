台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日舉行投票，立法院副院長蔡其昌10日在臉書稱讚陳柏惟，是他看過的政治新手中，少見令人感動的年輕人。宅神朱學恒對此狠酸，「我笑了」。蔡其昌覺得陳柏惟是個令人感動的年輕人，蔡其昌是不是眼鏡度數要重配了。

蔡其昌10日在臉書貼文貼文表示，立委時常必須在國會審預算、修法開會與地方服務之間找出最佳的平衡點。陳柏惟是政治新手中，少見令人感動的年輕人，或許他沒有龐大的地方組織支撐，但他的努力，相信沒有違背投給他一票一票的海線鄉親。

朱學恒在臉書貼文表示，立法院副院長蔡其昌覺得陳柏惟是個令人感動的年輕人，蔡其昌是不是眼鏡度數要重配了。陳柏惟在立法院要香港人來台灣當兵，以及質詢國防部長挑不挑食那個爛樣子讓你很感動？他笑了，蔡其昌若看到他跟狗聊天，應該會感動到要哭了吧？

網友紛紛酸說，「連100元的九折可以等於81，跟我說要審預算嗎？」、「應該是高層下令需要總動員搶救3Q了啦。」、「這種也在捧？」、「顏色對了，什麼都對了，問政內容都不重要。」、「同溫層內不互相感動就沒義氣了，演也要演出來。」