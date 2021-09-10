大陸江蘇省鹽城市一名女子小芬（化名），結婚不到一個月就控訴遭公公性侵，雖然小芬的公公向警方坦承與媳婦發生性關係，卻聲稱是對方主動勾引，自己並沒有強迫，結果警方查出一切都是小芬設的局，最後將她逮捕。

據大陸媒體《現代快報》報導，江蘇省鹽城市一名30歲曹姓男子，因為已遠遠超過農村的適婚年齡，其父母趕緊找媒婆幫兒子介紹兒媳婦，透過媒婆介紹，曹男認識一名自稱32歲的小芬，雙方談好禮金12萬6000人民幣（約新台幣53萬9000元）、金戒指、金項鍊、金耳環、金手鐲等首飾後，著手準備婚宴事宜。

就在兩人要去登記領取結婚證書時，曹男才知道小芬並非32歲，而是36歲，礙於聘禮給了、親戚也通知了，只好硬著頭皮結婚，怎料，小芬婚後竟然變了個人，開始找理由與曹男及家人吵架，更離譜的是，結婚不到一個月就跑到警察局報案，謊稱被公公性侵。

警方調查時，公公也坦承與媳婦發生性關係，但稱兩人你情我願，而且的是媳婦主動勾引才會天雷勾動地火。警方覺得小芬行為不單純，一查果然發現，小芬曾有4段婚姻，時間都不長，再經深入追查才知，她這幾段婚姻都是預謀犯案，隨即將她與另兩名男共犯逮捕。

小芬事後坦承，2013年第一次離婚時遇上了陳姓「乾爹」，在對方的教唆下，開始騙婚生涯，每次都透過吵鬧，快速達成離婚目的，後來發現透過這種手段，還是要退回少許禮金，因此決定讓自己變成受害者，主動與公公發生關係後，再報警指控被性侵，沒想到這次卻東窗事發，遭警方逮捕。

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