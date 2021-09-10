潘逸安近期在三立八點檔《天之驕女》不停吊鋼絲。

潘逸安被吊到4層樓高，心中難免揣揣不安，前為同劇演員陳霆。

潘逸安加入三立《天之驕女》，飾演心裡有缺陷的恐怖情人彭立宏，最近戲份走到他自食惡果，受盡各種人體酷刑，手腳被斷、駕車空中旋轉、高空懸吊浸湖水，所幸他對吊鋼絲習以為常，慶幸現在設備越來越好，「現在拍吊鋼絲的戲比較舒服 ，跟以前比多了減壓海綿，已經很好了」。

他還透露劇組貼心準備衛生棉讓他鋪在兩胯，使「蛋蛋」多一層溫柔的保護。他表示最困難的不是克服心理恐懼，而是在當下演出角色的正確情緒，他舉例：「像我被吊在4層樓高，心中很怕，但還是要演出又氣又不甘願的表情。」

潘逸安近期在《天之驕女》吃足苦頭，每天被揍倒在地、挨巴掌 是必備行程，有一集還接連被斷手指和腳，更慘的是接連數天拍吊鋼絲情節，從開車撞人反被彈開，連人帶車在空中360度旋轉，到被高吊湖上4層樓，反覆浸水。

導演求好心切，光落水滅頂戲就拍3天。高吊空中身體難以控制，無時不刻被風吹得打轉，每當身體打轉背對鏡頭，他就得臨場發揮加「快放了我、你好可惡」等碎詞，直到轉向鏡頭，才抓緊時間念出台詞，大量體力活讓他自嘲「簡直在拍武打戲」。

潘逸安對吊鋼絲駕輕就熟，他說以前設備沒改良，每吊一次鋼絲，「該邊」都被勒得很痛苦，還好現在設備進步，讓他不會有「蛋蛋」的哀傷。他細數過去吊鋼絲經驗，曾有過1周吊3回，還有吊在7層樓外20多分鐘，有一次要從4樓高往下跳，1樓的緩衝墊從4樓看只有小小一片。

他說得稀鬆平常，坦言現在拍這些危險動作，要考慮、衡量更多，像這次拍高空浸湖水，雖然知道工作人員已經先在水下巡過，但他在空中難免緊張，「要是我下去被水下的樹枝、鐵條插進身體，那老婆、女兒怎麼辦」，所幸劇組買好保險、做好萬全安全措施，並和他反覆確認、溝通出一個最好的拍攝方式，他才安心不少。

潘逸安這次演出大壞蛋，誇張惡行讓觀眾氣得牙癢癢，幸好觀眾都理性給他鼓勵，不因入戲太深而謾罵。他為求戲中上相，這陣子每天都帶著老婆Vivian準備的愛心減肥便當到片場，「她弄一些生菜、壽司給我，我每天早上出門，就把便當放進保冷袋，中午吃剛剛好」，但接連的外景動作戲，讓他常常下午就餓得飢腸轆轆，有時忍不住嗑了劇組便當，回家還得跟老婆報備告解，他不禁感嘆「男演員的身材控管也是不容易啊」！