由李智雅、金素妍、柳真主演的超人氣韓劇《Penthouse上流戰爭3》（又譯：頂樓3）今(10日)晚間播出大結局，編劇金順玉果然不愧於「狗血劇教母」的封號，再次給了所有觀眾一個大驚喜，結局讓觀眾看了全崩潰，直呼：「順玉啊！妳真棒，答應我不要再寫了好嗎？」

有雷慎入！《Penthouse上流戰爭3》今晚播出大結局，編劇金順玉繼《妻子的誘惑》、《來了！張寶利》、《我的女兒，琴四月》、《皇后的品格》後，又寫出了一個經典結局，那就是劇中人物沈秀蓮、千瑞珍、吳允熙、朱丹泰、河尹哲、羅根李「全員下線」無人生還，傻眼結局引爆全網熱議。

網友留言一則比一則還崩潰，「真不愧是金順玉啊，真實版無人生，真是太讓人佩服了」、「順玉啊，去看看精神科吧」、「寫的太棒了，反轉反轉再反轉，只有你想不到，沒有我寫不出來的，這最後的大結局絕了，順玉啊！妳真棒，答應我不要再寫了好嗎」、「寫得好，不准再寫了」。

其實《Penthouse上流戰爭3》結局如此並不意外，因為早前就有韓媒報導指出，編劇金順玉經過深思熟慮後，已完成了大結局即第14集劇本創作，主要演員、工作人員等相關人士也已收到劇本，準備進入最後階段的拍攝，這意味著第三季即將劃下句點。據悉，第三季結局將上演會讓所有人陷入震驚的反轉劇情，令人期待。