白鹿與任嘉倫甜密車吻。愛奇藝國際站提供

白鹿與任嘉倫甜密車吻。愛奇藝國際站提供

白鹿劇中主動追愛，機場初見任嘉倫追問聯絡方式。愛奇藝國際站提供

繼強檔虐心古裝劇《周生如故》後，戀戀劇場壓軸劇《一生一世》，「時辰CP」任嘉倫、白鹿再續前緣，兩人揮別古代令人痛徹心扉、無疾而終的師徒戀，在新劇中共譜新戀曲。

他們分別飾演理工教授周生辰和美女配音員時宜，兩人因一段機場情緣展開半年網戀，在女方主動出擊下，加速雙方交往、求婚、初吻等戀愛進度，高甜名場面瞬間圓滿劇迷對前作的遺憾。

另一個驚喜是將兩部戲的真愛密碼藏在女主角的電話號碼裡「13141152099」(1314為劇名《一生一世》，11為白鹿在《周生如故》的小名，52099為我愛你久久)，讓粉絲驚嘆：「真的是最強售後服務」、「能延續古代緣分太幸福了」。

《一生一世》除了任嘉倫、白鹿再續前緣和高甜互動引發劇迷關注外，劇中不少名台詞也為戲增添甜蜜氛圍，如：周生辰接送女友下班甜喊：「我沒別的活動，今天晚上我的任務就是送妳回家」，或是大膽求婚：「我現在需要跟一個人訂婚，你願意和我訂婚嗎」，直球告白的台詞透過個性木訥耿直的周生辰說出口，反差萌的表現十分吸睛。

擁有「古裝小王子」封號的任嘉倫，近年以《錦衣之下》中的霸氣、高冷的「陸大人」和《慕白首》的少閣主擄獲不少追劇迷的芳心，今年攜手白鹿演出核爆級虐心的《周生如故》再度圈粉無數，古今皆宜的他時裝劇表現同樣出色，動作戲《不說再見》和熱播中的浪漫愛情劇《一生一世》。4部作品都能在愛奇藝看得到。