防堵非洲豬瘟，農委會緊急宣布禁用廚餘養豬一個月，但暫時禁用廚餘只能緩解眼下危機，長遠而言，政府仍應設法改變既有的廚餘處理方式，帶動養豬產業轉型。

有非洲豬瘟陽性病毒的肉製品都已經來到社區，在家門口附近了！」9月1日，農委會主委陳吉仲親上火線，宣布全國停止使用廚餘養豬1個月，以免國內畜牧場在非洲豬瘟疫情中淪陷。

台灣與日本，是東南亞目前僅存的非洲豬瘟「非疫區」，但這項動物傳染病仍無疫苗，豬隻只要吃到含病毒的食物就有可能染病，最壞的狀況下必須全面撲殺。為了守護每年產值逾700億的養豬產業，即使是以廚餘養豬的業者也願共體時艱。

但中國文化大學動物科學系兼任副教授羅玲玲認為，禁用廚餘養豬1個月只是權宜之計，因為邊境檢查再怎麼嚴密，也不可能永遠將含有病毒的走私肉品阻絕於境外，政府該思考的是，如何逐步落實全面禁止廚餘養豬的中長期目標；具體作法除了最基本的金錢補助，還要就廚餘去化提供適當的人力技術支援，才能帶動養豬業成功轉型。

其實，早在2005年，農委會與環保署為撲滅口蹄疫疫情，就曾推動「清潔隊回收廚餘不提供養豬」，試圖減少國內廚餘養豬規模，但民間私人契約收受的廚餘不受影響，原因就在於養豬業者反對全面禁用廚餘。

豬農憂成本暴增 盼政府輔導轉型

「我們也是幫社會處理廚餘，如果有管理好，有什麼罪？」台中市廚餘養豬協會前理事長朱家慶，是使用廚餘的豬農之一，為顧全大局，他願配合暫時停用廚餘的政策，但也擔心禁令不斷延長，更不能接受廚餘養豬遭汙名化，「農委會自己也說，只要高溫蒸煮、中心溫度90度以上、持續攪拌1小時，就足以殺死病毒，我們也都照做。」

然而，台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠直言，國內有太多未立案的「黑數」養豬場，政府根本無法確保這些養豬場有沒有確實執行高溫蒸煮，只要有一家便宜行事，讓豬吃下病毒，代價還是由整個產業共同承擔，「我們就是怕有萬一，2018年非洲豬瘟出現，就呼籲政府全面禁止廚餘養豬！」

張佑誠分析，許多農民堅持廚餘養豬的主因，就是成本便宜，但隨著科技進展，愈來愈多研究證實，相較於餵食飼料，廚餘養豬不但費工費時，也無法精準掌控豬隻吃進的熱量與營養成分，使增重表現不穩定，疾病問題也較多。

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