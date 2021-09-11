雖然民進黨部分派系已經虎視眈眈，希望閣揆蘇貞昌下台；但在蔡英文總統力挺下，蘇貞昌不動如山。為何在此時，又會有換人組閣的傳聞呢？

行政院10月將發放全民免費領取5000元「振興5倍券」，各部會也配合陸續推出藝FUN券、好食券、國旅券等加碼券抽籤。在國內疫情穩定之後，下半年全力推動內需消費，振興民生經濟，成為蘇內閣最重要的施政重點。

誰在操弄鄭文燦組閣傳聞？

不過，5倍券政策正式上路之前，根據《財訊》報導，行政院長蘇貞昌經歷了黨內派系聯合出手「對抗」他的一番洗禮。黨內風暴雖然迅速平息；但已揭示，長年被壓抑的民進黨英系、正國會等派系，已不願意再忍受蘇貞昌強勢作風與獨攬行政資源的現狀。蘇貞昌的閣揆還能坐穩多久，成為政壇關注焦點。

針對5倍券發放方式，行政院原本規畫比照去年「1000元換3000元」的振興3倍券模式，提高為「1000元換5000元」方案。但今年疫情比去年嚴重太多，民生經濟受到很大衝擊，民眾對於必須付1000元取得5倍券抱怨四起，民進黨立委在地方承受很大壓力，一直建議行政院免收1000元。

不過，蘇貞昌延續一貫的強勢風格，堅持既定政策，雖應蔡英文總統要求，與立法院民進黨團幹部溝通，並沒有要改變政策的意思。沒想到，黨內英系、正國會兩大派系首次聯手出擊。正國會多位立委8月12日以線上記者會方式，發表聯合聲明，要求讓民眾直接領振興券；英系10位立委接力，13日一早同步在臉書發出「全民免付1000元，直接發放振興券」貼文。蔡英文13日下午急忙召集英系、正國會立委及相關財經首長到官邸開會。

蔡英文出手，蘇貞昌終於讓步，以行政院主計總處上修今年經濟成長率至5.88%、經濟成長的成果可讓全民共享為由，宣布「全民免付1000元」5倍券方案。

有趣的是，《財訊》報導指出，5倍券的黨內風暴剛落幕，一份「鄭文燦組閣」的內閣名單隨即在政治媒體圈LINE群組流傳，媒體曝光這份名單後，總統府發表嚴正聲明駁斥，表達蔡英文力挺蘇貞昌的立場。

對於兩件事的連結，民進黨內大概都了然於心，蔡英文總統此時不可能更換閣揆，「鄭文燦組閣」的名單應是有心人士故意操弄。