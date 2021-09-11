台灣的天氣越來越熱，溫度甚至屢屢創下歷年新高，多數人都恨不得待在冷氣房裡不想往外跑，而隨著新冠肺炎疫情延燒，不管是上班族還是學生經常處於密閉式空間，除了留意自身健康狀態、做好防疫工作外，在室內該如何維持防疫？

●空氣傳播 是COVID-19傳染途徑

根據「國立台灣大學醫學院附設醫院COVID-19常見問題專區」資料，陳宗延醫師、蘇大成主任指出，目前學界不僅發現COVID-19隔離病房的空氣採樣中出現SARS-CoV-2的蹤跡，也發現氣膠中的病毒可持續存活及保有感染力一段時間。多起出現在大眾運輸、公寓、商場、餐廳、合唱團等地的感染事件，元兇均直指為空氣傳播。

研究顯示，氣膠懸浮停滯時間會在通風排氣不佳的空間中10倍增加。在學術證據日益充分之下，近期世界衛生組織和美國疾病控制與預防中心（CDC）陸續改變立場，肯定空氣傳播是COVID-19重要的傳染途徑。

●開冷氣開窗 讓室內換氣

在疫情流行期間，開冷氣時是否需要開窗？陳佳堃副教授表示，依同一個空間中不要開在同一側的前提下，開冷氣要開窗，讓室內有機會換氣。

然而，開窗是不是就可以達到通風換氣的目的？陳佳堃說明，通風換氣的基本觀念就是要有進有出，開窗的同時，也要在對面開門或開窗，讓空氣有進出這個室內的路徑；當我們開窗開門在同一側的時候，換氣的效果很差，所以，開窗可以通風換氣，前提同一個空間中不要開在同一側。

●電風扇助通風 擺放位置要注意

有提到電風扇要往外吹，然後把裡面室內空氣往外吹出去，才能有新鮮空氣形成好的循環，因為建築物總是會有些地形風，開窗戶的話也許外面室外也會有空氣吹進來，民眾在擺放電風扇跟它吹的方向的時候，需不需要去因為窗外的風吹進來去考慮調整位置？

陳佳堃強調，如果外面有風吹進來，又可以接受這個溫度的話，對於換氣通風是很好的，因為前提就是要通風，現在商家很多是長條型的，旁邊左右是沒有窗戶的，或是因為邊間，或是建築物之間的間距比較窄的情形下，就需要機械式的通風，但是如果居住環境窗戶外面已有風可以進來，電風扇就只是在協助破除死角迴流的輔助。

綜合來說，只要能夠維持空氣新舊的替換，比如會議室和外面的走廊有空氣的交換，或是窗戶外有新鮮空氣可以進來，電風扇就只要擺在家中的角落處，把角落的迴流區吹散，這樣就可以達到換氣通風的效果。