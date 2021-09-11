台灣正在接受透析治療的洗腎人口超過9萬，慢性腎臟病族群更高達200萬人，國人普遍擔憂洗腎帶來沉重負擔，但也對洗腎成因多所誤解。

究竟哪些壞習慣導致最終洗腎度日？基層透析協會理事長楊孟儒醫師指出，從洗腎成因調查發現，洗腎第一位原因是糖尿病，第二位是慢性腎炎，第三位是高血壓，第四位是尿路阻塞與先天性多囊腎等問題。楊孟儒說明，因藥物引起的洗腎比例相對不高，民眾認為生病吃太多藥而會洗腎的觀念應該改變。

國人擔心用藥種類多會導致洗腎，楊孟儒指出，絕大多數腎臟病而造成洗腎皆非用藥引起。國人之所以服藥種類多，原因在於身體患有不同共病，如三高、心臟病，多共病導致可能用藥超過10種。楊孟儒強調，針對各種共病開立的藥物，不但不會傷腎，更可以控制三高、疾病，進而達到保護腎臟的效果。因此依照醫囑、規律服藥才是真正免於洗腎的良好觀念。

楊孟儒指出，是否傷害腎臟與藥物種類多寡無關，只濫用一種藥物也可能造成洗腎。楊孟儒舉例，曾有痛風患者不積極控制尿酸，每當痛風發作就服用止痛藥止痛，導致痛風疼痛更難治療而需要不斷依賴止痛藥的惡性循環。

楊孟儒指出，尿酸堆積本就可能引起腎病變，加上患者長期大量使用止痛藥最終引起腎衰竭。民眾不應以藥物種類多寡判斷傷腎可能，應聽從醫師指示正確用藥。

●濫用止痛藥害洗腎？醫籲這兩類人特別小心

國人日常工作繁忙，依賴止痛藥者不在少數，不少民眾甚至專程至國外採購強效複方止痛藥，是否會增加洗腎風險？

楊孟儒說明，止痛藥有各種類型，包括基本的乙醯胺酚類（acetaminophen）、非類固醇抗發炎止痛藥，以及鴉片類止痛藥物。

會引起腎臟功能異常的是非類固醇的止痛消炎藥。該藥物可抑制前列腺素的製造，而前列腺素本身有保護心臟、腎臟、腸胃黏膜等作用，大量使用這類止痛藥可能增加心臟病、腸胃道出血及腎功能病變的風險。

楊孟儒指出，非類固醇止痛消炎藥與洗腎的真正關連在於，它會抑制腎臟血管的擴張，特別是在腎功能已有異常的病人身上，更有賴腎臟血管正常運作。慢性腎臟病人如果大量使用這類藥物，確實更容易引起腎功能異常。

另一方面，腎臟病族群如果正在使用止痛藥，又因為影像檢查而施打顯影劑，同時使用多種具有腎毒性的藥物，有可能引起急性腎衰竭。楊孟儒提醒，另一個高危險族群是老年人，由於本身腎功能已經退化，在使用這類止痛藥更要特別小心。