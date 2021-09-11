不管是醫師開立治療眼疾的消炎藥水、長期使用的白內障、青光眼、近視藥水、或是可以自行在藥局藥妝店買到的舒緩疲勞的眼藥水，都必須依照正確的使用方式，才能發揮藥品的效用；反之，錯誤的使用方法，不僅效果大打折扣，甚至加劇本來的眼疾。

●正確點眼藥水的步驟：

1. 用肥皂清洗雙手或消毒(極為重要!!!)。

2. 檢查藥水是否過期、開封後是否超過一個月，若有以上情況請勿使用。

3. 若眼藥水為懸浮液，須先搖晃藥瓶10下左右。

4. 頭部盡量向上仰或採用平躺姿勢，眼睛朝上方看。

5. 用手指拉開下眼皮，或以拇指及食指捏住下眼皮，將下眼皮往外拉。

6. 將一滴藥水滴入下眼瞼和眼白之間。

7. 閉眼兩分鐘，並且用手指按住眼框靠近鼻子處，避免藥水流入鼻淚管而減少藥效、造成苦味，切勿用力閉眼或眨眼。

若是使用眼藥膏，前面四個步驟皆相同，之後擠出一米粒大小的藥膏，塗進下眼瞼內側，輕輕閉眼、轉動眼球，使藥膏能均勻分布。另外，使用兩種以上不同的眼藥水時，須間隔至少五分鐘。若同時使用眼藥水、眼藥膏時，應先點眼藥水，接著才是藥膏。

●不可不知的重要觀念

或許看完上述的正確使用方式，不少民眾會覺內容極其八股，但一半以上的民眾不是這樣使用的，以下微笑列舉重要觀念，你有做到嗎？

→洗手消毒，超重要

不管點眼藥水或眼藥膏時，大多需要用手下拉眼皮或將眼睛撐開，但如果沒有把雙手洗淨或消毒，沾黏在手上的病菌可能藉機跑到眼睛裡!!!大家試想，平常角膜炎、結膜炎大多是因為眼睛有異物感搓揉而惡化，如果使用眼藥水/藥膏前，不徹底清淨雙手，肯定會的大大增加眼睛感染風險。所以，第一個很重要的觀念就是：一定要洗手消毒!!!

→眼藥水滴口勿接觸眼睛

根據統計，將近5成的青光眼患者使用眼藥水時，有瞄準困難的問題，甚至會將眼藥水瓶口貼近眼睛使用。事實上這麼動作非常危險，一方面眼藥水瓶口可能刮傷眼球或眼睛黏膜，二來瓶口接觸眼睛或黏膜時，細菌有可能因此跑到藥水瓶身中，導致整瓶藥水受到污染。所以就算點不準，也絕對不能將眼藥水瓶口接觸眼睛。

→眼藥水別直接滴眼球上

很多人習慣將眼藥水滴在眼中間，也就是眼球上。這樣的操作是不對的！

因藥液刺激角膜會使眨眼次數增加，藥液反而易外流降低療效。同時，藥物直接接觸角膜，也會給角膜帶來更多的藥物性損傷。

正確的使用方法是將眼藥水滴在結膜囊處(輕輕扒開下眼瞼) ，並非眼球上，滴完後，閉眼二分鐘並且輕輕按壓內眼角。

→眼藥水開封後一個月，勿再用

不少家庭都會常備一瓶眼藥水，當眼睛有所不適的時候，可以很方便的拿來就用，甚至3C依賴族群，隨身包包都少不了舒緩疲勞的眼藥水，但不少民眾分不清楚「開瓶後的保存期限」和「開瓶前的保質期限」之間的區別。

眼藥水未開封前，在適當儲放環境下，都可以保存至瓶身標示的有效期限；但是開封後後一個月，就建議直接丟棄，勿再使用。

開封過的眼藥水與空氣接觸後，除了原有成分可能漸漸失效或變質外，更可能被污染，尤其在臺灣氣溫及濕度偏高的環境，甚至瓶內可能滋養細菌，所以微笑呼籲民眾，眼藥水開封後一個月，請勿再使用。建議開封後，立即標註開瓶時間，以免藥水擺到都忘了時效。

→眼藥水，不必冰

眼藥水的保存也是一大學問，除非藥品有特別標註開封後需冷藏，不然一般藥開開封後，請保存於陰暗室溫(25℃以下)即可。倘若室溫過高，則可以將其放置在冰箱冷藏保存(懸浮液眼藥水則不適用)，但必須旋緊瓶蓋，否則其內水份會蒸散(因為一般冰箱濕度較低)。

部分民眾將眼藥水存放於冰箱，是因為使用時會有冰冰涼涼的感覺。這裡，微笑要釐清一個重要觀念，眼藥水滴入眼睛的冰涼感，對於眼睛反而是一種刺激，甚至有可能引起發炎，所以千萬別隨便將眼藥水放在冰箱。

●眼藥水輔助器：安全又方便

許多民眾到眼科診所就診時，會要求醫師自費多買幾瓶眼藥水，一經詢問緣由才發現，原來不少民眾點藥時，面臨不少困境，例如不易瞄準到眼睛下方結膜囊處、手部顫抖、擠壓瓶身有困難、無法控制滴液等等，必須仰賴親人代為施點。以上因素皆會大大降低民眾用藥的順從性，甚至降低藥品的治療效果，事實上國內外有各式的「眼藥水輔助器」，可以輕易改善上述用藥狀況。