當一段關係結束的時候，正面溝通、好好說再見，才是成熟大人面對感情的正確態度，搜狐網命理專欄點名，射手座、巨蟹座、水瓶座、摩羯座的人總是被動提分手，從來不願當面與對方溝通，只會透過傳訊息草草了事，既傷人又非常不負責任。

▍1.射手座

射手座的人在感情中向來都來去匆匆，他們的感情來得快，去得也快，當愛消失的時候，往往都習慣單方面提出分手，至於另一半是否接受，他們才懶得管，分手時他們只想趕緊結束這段關係，很少會考慮對方的心情，更不會去想，這樣草率的分手方式，是否會給對方帶來傷害，對於怕麻煩的他們來說，傳訊息分手是最方便的方法，簡單打字就能解決一切問題，也不用大費周章交代理由。

▍2.巨蟹座

面對愛情，巨蟹座是個非常被動懦弱的人，愛情來了他們不會先出擊，愛情消失了，他們也不敢主動結束，很多時候他們都會選擇一拖再拖，把決定權交給對方，只有在拖不下去的時候才會提分手，而傳訊息分手往往是他們的第一選擇，因為他們不想面對另一半的詢問，也不敢把自己最真實的想法說出來，害怕會傷害到對方，但他們卻沒有想過，以逃避的方式分手才是最傷人的。

▍3.水瓶座

水瓶座的人大多很冷漠自私，他們不會把愛情看得很重，所以在一段關係裡，他們往往都是先抽身離開的那一個，他們很重視感覺，如果感覺沒了，那就沒有再交往下去的必要，分手時也會變得很絕情，若是不愛了，他們就會翻臉不認人，絕對不會跟對方多說一句廢話，面對面交談更是不可能，只會以簡單的分手訊息來告知要結束關係，非常以自我為中心。

▍4.摩羯座

和巨蟹座一樣，摩羯座在感情中也很被動，即使想分手，他們也不會主動提出來，因為他們不好意思甩別人，寧可被人甩。除非對方主動提分開，否則他們就會一直耗下去，如果對方持續死纏爛打，他們才會用傳訊息的方式表達分手意願，接著直接封鎖對方，阻斷一切連絡方式，即使對方找上門，他們也會避而不見，因為面對面的話，他們一個字都說不出來，只好選擇這種方式結束感情。