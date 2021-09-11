味全龍隊10日作客新莊，與富邦悍將大戰到11局，才靠著李凱威關鍵安打打破平手局面，加上田澤純一2局無失分成功守成，以5比2勝出，本季首度在延長賽獲勝。

龍隊首局就靠著3支安打、1觸身球攻下2分，但王維中也在1局下因熱身不足失掉1分，王維中投出返台新高球數96球投6局、失1分，退場時還是勝投候選人，沒想到7局下隊友守備失誤攪局，雙方戰成2比2，也讓他勝投飛掉，之後兩隊更是一路纏鬥到11局才分出勝負。

今天賽前龍隊在延長賽戰績是0勝3敗1和，第9和第10局都有被對手說再見的機會，尤其是10局下富邦首棒打者高國麟就敲出三壘安打，但龍隊都成功守成，11局上李凱威在滿壘時敲出適時安打，終於打破平手局面，龍隊在延長賽勝場開張。

總教練葉君璋說：「我認為他們成長滿多的，上半季這樣的狀況下，我們幾乎不可能贏球，但現在能把局勢拉回來，穩定性也有提升，這是他們成長很明顯的地方。」

在延長賽敲出致勝安打的李凱威獲選單場MVP，他透露過去也曾碰到滿壘時的打擊機會，但當時吞下三振，因此這次打擊不管怎麼樣就是要想辦法打到球，「（劉）時豪跟我說，只要打到球就有機會，所以我只想要打到球。」

這場比賽也是龍隊本季對戰富邦的第12勝（另有1和4敗），本季幾乎壓著富邦打，李凱威認為，經過上半季的磨合，大家比較知道如何應付比賽，下半季團隊氣氛都很不錯，「其實對哪隊都一樣，能贏（富邦）應該是運氣好，但也可能是贏比較多次就比較有信心。」