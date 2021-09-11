味全龍隊「龍王」王維中10日先發面對富邦悍將，投6局飆出8次三振，被敲3支安打、失1分無關勝負，96球也是他返台單場用球數新高，談到自己在首局碰上亂流失分，他笑說要感謝隊友郭天信「呼吸急促」，讓他有時間可以「暖機」。

王維中首局先對林哲瑄投出保送，之後被他連盜2個壘包來到三壘，因高國麟內野滾地球丟掉1分，賽後他表示，因為1局上隊友進攻較久，自己熱身沒熱夠，「好在」外野手郭天信突然發生呼吸急促狀況，讓他有機會再多投幾球。

「我想說怎麼那麼剛好，讓我有機會熱身。」王維中開玩笑說：「我覺得下次如果我熱不夠的時候還可以再用一下。」回歸正題他認為，此役自己在3個保送都出現在該局首名打者，這部分需要改進，「今天投完感覺還算OK，球速在壘上有人時都還出的來，自己就是盡自己所能，把內容丟出來，把自己做好才有機會幫助球隊。」

總教練葉君璋也表示，王維中今年的用球數大概就是90幾球左右，「我覺得他今天表現得還不錯。」