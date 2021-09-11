以中央山脈為界，台灣東西部累積雨量差很多，西部地區直到周日暴風圈壟罩全台後，才會開始有明顯雨勢。(圖／氣象局直播)

強烈颱風璨樹不斷朝台灣靠近，預估將為台灣陸地帶來強風大雨，氣象局也給出周六日2天的定量降水預報，透過預報圖可以看到，「護國神山」再度發威，以中央山脈為界線，台灣本島被完美對半分割，雨勢幾乎都集中在東部地區。

透過氣象局定量降水預報圖可以看到，10日晚間至11日早上8點，台灣東部受到颱風外圍環流影響，開始出現雨勢，雨量預估在5毫米至30毫米左右；11日早上8點到20點，風雨開始逐漸加強，此時西部地區開始出現零星降雨，但不超過10毫米，雨量集中在東部，累積降雨量開始超過40毫米。

到了11日晚間8點，暴風圈開始觸陸，東部雨勢將會進一步加大，累積雨量將會超過100毫米，花蓮地區甚至會出現超過200毫米的情形；到了12日暴風圈壟罩全台後，宜蘭、花蓮地區累積雨量恐突破250毫米，西部地區雖有降雨，但受到中央山脈保護，累積雨量並不多。

從預報圖中也可以看到，中央山脈再度發揮「護國神山」威力，台灣被完美從中分割，西半部地區直到周日前都還算穩定，以中央山脈為界，東部與西部降雨可說兩個世界。

氣象局預報員徐仲毅指出，第一波警戒地區為高雄、台東、屏東地區，根據目前路徑預估來看，颱風中心將沿著東部近海，以強颱下限、中台上限強度北上，陸地恐吹起12級強陣風，周日壟罩全台後，周一颱風才會逐漸遠離。