花蓮01：39地震 最大震度花蓮縣3級 03:302021/09/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 11日1時39分發生芮氏規模3.9地震。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，11日1時39分發生芮氏規模3.9地震，地震深度9.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方27.8公里(位於花蓮縣鳳林鎮)，最大震度花蓮縣3級。1100911 璨樹最新風雨時程出爐 3地嚴防強風豪雨 週六有望放颱風假 紓民困還是保蘇揆 #最大震度 #花蓮縣 #3級 #花蓮地震 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸擴大企業監管 最大音訊平台喜馬拉雅放棄赴美IPO 21:302021/09/10 兩岸 花蓮金針花季浪漫來襲！時令防疫箱貼心宅配到府 17:362021/09/10 生活 一家出遊遇吊車翻覆 四人急跳車母女2人慘遭輾斃命喪中橫 15:442021/09/10 社會 璨樹「放棄登陸不群聚」 周末狂風豪雨！放假機率曝 07:232021/09/10 生活 頂級美妝香緹卡推慈善系列 守護生態 21:492021/09/10 消費 加碼千元高雄券「有小戴」 22縣市加碼戰一次看懂 10:442021/09/10 政治 《半導體》結盟國際大咖 新唐MCU布局跨大步 13:092021/09/10 財經 防災校園大會師 線上展示159個創意單位 12:302021/09/10 生活 今新增2本土 北市國中生確診、新北就醫民眾陽性 13:402021/09/10 生活 強颱璨樹來襲 基隆嶼封島3天 17:262021/09/10 生活 恆大集團爆財務危機 投信公會：基金都會有風控 20:522021/09/10 財經 生活熱門新聞 12級風吹陸地！強颱璨樹來襲 全台22縣市11日停班停課完整一覽 - 生活 護國神山發威！氣象局未來2天降雨預報出爐 台灣被「完美對半分割」 - 生活 5年來最強！璨樹路徑不太妙 氣象局：暴風圈這天將壟罩全台 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 強颱璨樹來襲 一張圖秒懂各地風雨時程 北台灣強風豪雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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