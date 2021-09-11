根據中央氣象局最新資訊，11日1時39分發生芮氏規模3.9地震，地震深度9.1公里，震央位於花蓮縣政府南南西方27.8公里(位於花蓮縣鳳林鎮)，最大震度花蓮縣3級。1100911

璨樹最新風雨時程出爐 3地嚴防強風豪雨 週六有望放颱風假
紓民困還是保蘇揆
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