32名美國公民和永久居民撤離阿富汗 06:322021/09/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 32名美國公民和永久居民撤離阿富汗。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮指出，在華盛頓援助下，今天又有32名美國公民和永久居民撤離阿富汗。 法新社報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人霍恩（Emily Horne）表示，19名美國公民自喀布爾（Kabul）搭乘卡達航空公司（Qatar Airways）飛機離開，2名美國公民和11名美國永久居民走陸路離開阿富汗。（譯者：徐睿承）1100911 沙烏地疑涉入911 謎團至今未解 美國鷹派勢力抬頭 恐不利中國 #美國公民 #32 #居民撤離 #白宮 #離開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秋颱璨樹來襲 桃園消防局整備 16:092021/09/10 社會 搭上反恐列車 中國實力大躍升 04:102021/09/10 焦點新聞 澳洲南部天氣不佳 「飛鼠一號」火箭延期升空 19:292021/09/10 科技 《國際社會》美國捐最多疫苖 數量是中國的3倍多 15:252021/09/10 財經 塔利班政府傳9月11日就職 發言人稱無此消息 04:102021/09/10 產業財經 911反恐時代 正式畫下句點 04:102021/09/10 國際大事 西班牙野火約900人撤離家園 強風增加滅火難度 04:352021/09/10 國際 美國伊利諾州槍案多人受傷 犯嫌駕車逃逸 13:122021/09/10 國際 美航母首載F35C進南海 陸專家警告：戰機隱形 航母不隱形 20:162021/09/10 兩岸 《科技》17LIVE全球品牌重塑 加速擴張日本、美國、東南亞市場 11:272021/09/10 財經 陸媒闢謠！塔利班將巴格拉姆空軍基地移交陸傳言 源自美國黨爭 12:582021/09/10 兩岸 國際熱門新聞 煤礦坑中的金絲雀 立陶宛外長訪問透露對陸立場 - 國際 台灣請求更改駐美代表處名稱 傳華府正認真考慮 - 國際 - 中央社 總是睡不飽覺得超累？最新統計全球最疲勞國家是它 - 國際 32名美國公民和永久居民撤離阿富汗 - 國際 - 中央社 丹麥解除所有防疫禁令出門不用戴口罩 成歐盟首例 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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