白宮指出，在華盛頓援助下，今天又有32名美國公民和永久居民撤離阿富汗。

法新社報導，白宮國家安全會議（National Security Council）發言人霍恩（Emily Horne）表示，19名美國公民自喀布爾（Kabul）搭乘卡達航空公司（Qatar Airways）飛機離開，2名美國公民和11名美國永久居民走陸路離開阿富汗。（譯者：徐睿承）1100911