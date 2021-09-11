台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，國民黨前立委顏寬恒宣布將以義工的身分參與罷免活動，為了幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴。資深媒體人黃暐瀚分析認為，必須考慮屆時疫情是否影響民眾出門投票意願、左右罷免結果。但網友留言紛紛跳過疫情因素，認為無論如何「陳柏惟可以回高雄了，把台中還給我們。」

黃暐瀚9日在《學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，陳柏惟罷免案在疫情爆發之後，狀況變得跟以前不同，可是也有一樣的地方，就是罷免案沒有那麼容易過，因為需要7萬2千票，顏寬恒上次拿到10萬7千票，陳柏惟是11萬2千票，所以顏寬恒只輸5千票，7萬2千票就是罷免門檻。

黃暐瀚接著指出，現在比過去民怨更高，而2020年大選，國民黨被抹黑成那樣，崩盤式的輸，輸了265萬票。那種狀況下，所開出來的票，陳柏惟尚且只多了顏寬恒5千多票。

黃暐瀚分析說，2020年總統大選及立委選舉，投票率有7成多；但單一的罷免案，投票率要過5成，真的很難，甚至可能連4成都不到。所以當罷免投票率只有4成多、不到5成的時候，要跨過7萬2千票，其實不容易。再加上如果Delta疫情變得很嚴重，投票日可能再延期。

黃暐瀚指出，如果罷免案改到12月18日，陳柏惟的罷免機率又提高了，若和其他選舉一起辦，比如公投，罷免機率就會提高。可是若單一投票，雖有4萬多人連署會去投票，但跟7萬2千票的罷免門檻，還差3萬票，所以要把票催出來，讓他們願意走出門，不怕疫情去投票。因此不能說顏寬恒站出來了，仍要考慮疫情影響，才能罷免成功。

但網友留言紛紛跳過疫情因素，直言陳柏惟「你可以回高雄了，把台中還給我們。」、「基進黨他們以為台語講多就是愛台。」、「身為台中人，有這種立委真的覺得很丟臉」、「台中要看中間選民。」、「林為洲剛好60歲，陳柏惟一個外交及國防委員會立委，連耳順之年的老人都打不贏。」