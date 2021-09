《金融時報》報導,美國拜登政府正考慮台灣提出的請求,也就是將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,Tecro)名字,改為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)。不過,最終決定尚未做出。

該篇報導指出,有知情人士透露,白宮國家安全會議印太戰略事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)、國家安全委員會內部以及國務院亞洲官員的廣泛支持,但是知情人士也表示,目前還沒做出最終決定,也要經過總統拜登簽署行政命令。

該報導也提及,美國和台灣官員在馬里蘭州舉行一場「特殊管道會談」,其中台灣有2名官員出席。該報導並未指稱是哪兩位台灣官員,但傳出我國安會祕書長顧立雄也在美國。我國安高層人員私下也證實,顧立雄目前人確實在美國,惟對所謂「祕密會談」一事,不予評論。

該報導並指,一位參與要求更名討論的台灣駐華盛頓人士表示,台北在川普政府結束時,就與美國討論此事,並在今年3月份向拜登政府提出正式要求。但針對此傳聞,我政府相關單位尚未做出回應。

《金融時報》另報導,為避免觸怒北京,美台會選擇將這場「特殊管道會議」設定為機密會談;但這場會議將是拜登政府首次與台灣進行高層面對面會談。事實上,面對北京在新疆議題立場等議題,拜登都採取鷹派立場回應;隨著北京不斷派軍機進入台灣防空識別區,兩岸緊張局勢日升。

不過,報導也引述華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)的意見,懷疑正名的效力,並表示美台應該將「精力集中在能強化台灣安全且更有意義的作為上,而不是逼迫北京做出象徵性回應」。