長榮機師日前爆發「突破性感染」，其中一人的同住兒子也染疫，確診時CT值僅11，導致他就讀的北科附工緊急停課。全校逾2600名師生PCR採檢，好消息是全部陰性。網友好奇，機師兒染上傳播力超強的Delta病毒，病毒量又超高，老師、同學竟然沒事，「口罩是不是真的很有用？」

案16119、案16120均為長榮機師，基因定序確認遭Delta入侵，案16120的兒子（案16122）也是Delta。事件爆發後不少人擔心，開學沒幾天的機師兒CT值11，恐怕傳染學校師生。

結果PCR採檢陸續出爐，2600多名師生全數陰性，一度危及的桃園疫情看似就此打住。網友認為，口罩真的發揮相當大的效用，只要戴好、戴滿，隨時注意個人衛生習慣，就算是Delta，一樣擋得住。

網友熱烈回應，「年輕人就是年輕人，成功偷Delta雞」、「口罩確實重要，上學一定要戴」、「戴口罩真的有差啦」、「CP值最高的防疫措施」、「在校還是不要吃東西好了，免得口罩拿下變成破口」。

不過也有網友提醒，Delta潛伏期長，說不定只是「還沒被驗出來」，先別高興太早，等14天後再驗比較準。